МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет во вторник днем по отношению к большинству основным мировых валют на фоне неопределенности вокруг перспектив распространения коронавируса и его экономического влияния, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,121 с 1,124 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,77 иены со 107,56 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 97,74 пункта.

Поддержку доллару в качестве более надежного актива оказывают опасения вокруг продолжающегося распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику. Аналитики отмечают, что текущая мировая обстановка вызывает нестабильность на рынках. "Рынки нестабильны. Сохраняются опасения вокруг экономики и коронавируса", — прокомментировал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong).

Определенное влияние на курс евро оказывает статистика из еврозоны, согласно которой годовая инфляция в регионе в июне, по предварительной оценке, ускорилась до 0,3% с уровня мая в 0,1%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменений.