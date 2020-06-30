МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен на срочном рынке, на первом этапе он будет доступен для фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (второе название — WTI) и на природный газ, сообщила торговая площадка.

"С 6 июля 2020 года Московская биржа запускает новую версию торгово-клиринговой системы срочного рынка с поддержкой отрицательных цен. На первом этапе функционал поддержки отрицательных цен будет доступен для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ (код контракта — NG) и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (код контракта — CL)", — говорится в сообщении.

В дальнейшем по мере необходимости и готовности участников планируется расширение перечня инструментов, торги которыми могут проводиться по отрицательным ценам.

Котировки фьючерсов на WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились на отметке 8,84 доллара, а NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.