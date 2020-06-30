МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем ощутимо снижаются на неопределенности вокруг перспектив спроса на сырье и возможности возобновления добычи в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,1% — до 41,39 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,41% — до 39,14 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 1,15% — до 41,23 доллара за баррель.

Мировых инвесторов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом, распространение которого оказывает давление на всю мировую экономику, в том числе и на спрос на нефть. "Попытки роста цен ограничены растущей обеспокоенностью по поводу второй волны коронавируса или неспособностью сдержать его распространение", — сказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией в Ливии и оценивают перспективы возобновления ее нефтяного экспорта, который прервался в январе из-за блокады нефтяных объектов. "Если добыча нефти в Ливии наконец возобновится, это немного затруднит работу ОПЕК+ (по сокращению добычи — ред.), так как Ливия до перебоев добывала около 1 миллиона баррелей нефти в день", — приводит агентство мнение аналитиков банка ING.

При этом определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей сырья. По данные государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 50,9 пункта с 50,6 пункта в мае. Эксперты прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта.