МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 11,356 миллиарда рублей из предложенных 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,312% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,17% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,3475% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,17% годовых. Спрос составил 20,404 миллиарда рублей.

Позднее в среду министерство на безлимитном аукционе предложит ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года.