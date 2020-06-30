МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс рубля днем усилил снижение на фоне негативной динамики нефтяных котировок и ослабления большинства валют развивающихся рынков, доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.13 мск вторника рос на 1 рубль – до 71 рубля (уже поднимался до 71,04 рубля), курс евро — на 0,93 рубля, до 79,61 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,98% — до 41,44 доллара за баррель.

Большинство валют развивающихся рынков теряют порядка 0,03-0,8%.