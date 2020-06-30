МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает заметно снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти марки Brent, большинства валют развивающихся рынков и перед выходным днем в РФ, доллар превысил 71 рубль впервые с 28 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск вторника рос на 92 копейки — до 70,91 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 79,5 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,74% — до 41,54 доллара за баррель.

СНИЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД

Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро, продолжив негативную динамику предыдущих трех сессий.

Днем курс отечественной валюты усилил снижение: доллар поднимался до 71,04 рубля, евро – почти до 79,62 рубля. К текущему моменту рубль теряет порядка 1,4% к доллару и 1,1% к евро.

Отечественная валюта во вторник, как и на предыдущих торгах, показывает худшую динамику среди валют развивающихся рынков. К текущему моменту турецкая лира к доллару символически подрастает — на 0,01%, малайзийский ринггит — на 0,06%, индийская рупия снижается на 0,13%, мексиканский песо — на 0,78%, южноафриканский ранд — на 0,85%.

"Рубль перешел к снижению на ухудшении внешнего фона и завершении налогового периода. Выходной день в РФ завтра, в середине рабочей недели, тоже способствует уходу от риска — покупателей рубля меньше, а продавцов прибавилось", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Большинство развивающихся валют сегодня находится под давлением, однако рубль на их фоне вновь демонстрирует опережающие темпы снижения. Наблюдающаяся в последние дни относительная слабость рубля может объясняться возвращением антироссийской риторики на повестку западных СМИ и законодателей, что увеличивает санкционные риски", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка предполагает, что торги до конца дня пройдут в диапазоне 70,3-71,3 рубля за доллар.

Основными событиями во вторник станут выступления главы ФРС и министра финансов США в нижней палате конгресса: в частности, может быть затронут вопрос о новых экономических стимулах, что должно поддержать рынки, считают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

Укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки (в последние две недели баланс ФРС впервые за последние полгода сокращался), считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению, добавляет он.