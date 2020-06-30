МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы коррекционно снижаются во вторник, после того как биржи США подскочили на предыдущей торговой сессии на 1-2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,42%, до 25389,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 9947,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3038,88 пункта.

Американские биржи выросли на 1-2% в понедельник, отыгрывая падение пятницы в пределах 3%. Инвесторы оценивали перспективы развития экономики в условиях высокой вероятности "второй волны" коронавируса и вероятность того, что новое монетарное стимулирование сможет поддержать восстановление экономики.

Кроме того, аналитики ожидают публикацию статистики по индексу доверия потребителей в США в июне. Аналитики прогнозируют, что индикатор вырос до 91,8 пункта с 86,6 пункта в мае.

Позднее в ходе торгов пройдет выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом Палаты представителей США.