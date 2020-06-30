МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник третий торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 30 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,324 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,26% по сравнению с предыдущим показателем.

При этом объем торгов составил 7,05 тысячи тонн, или 411,19 миллиона рублей.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в понедельник, а до этого — в минувшую пятницу.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов вторника составила 50,662 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,33% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Объем торгов этим бензином составил 13,565 тысячи тонн, или 687,23 миллиона рублей.