МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается на фоне ухудшения настроений на зарубежных площадках, негативной динамики нефтяных котировок и ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.11 мск снижается на 0,45%, до 2755,37 пункта, индекс РТС — на 1,76%, до 1217,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 1,29 рубля, до 71,28 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 79,93 рубля.

Основные европейские индексы снижаются в пределах 1%, фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы к текущему моменту — в пределах 0,4%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,6%, до 41,2 доллара за баррель.

"Российский рынок сегодня снижается в основном вслед за нефтью и европейскими индексами. Это реакция глобальных игроков на отсутствие сильных позитивных новостей. Фоновая повестка остается неизменной: есть угроза второй волны карантина и есть риск конфликта между США и Китаем из-за Гонконга", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

Цена нефти возобновила снижение на опасениях возвращения мер "социального дистанцирования", как это уже произошло более чем в десятке американских штатов, добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения котировок – депозитарные расписки Petropavlovsk (-11,15%), акции ИСКЧ (-5,47%), "Мостотреста" (-3,21%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3%), акции "Фармсинтеза" (-2,43%), а также обыкновенные акции "Россетей" (-1,87%), акции "Аэрофлота" (-1,86%), "Норникеля" (-1,67%), "Магнита" (-1,65%), бумаги Сбербанка (префы дешевею на 1,42%, обыкновенные акции – на 1,58%) и акции "Газпрома" (-1,54%).

"В бумагах ГМК "Норникель" продолжается реакция на череду экологических происшествий. Правительство внесло в Госдуму поправки, который обяжут компании, занимающиеся нефтедобычей на суше, создавать финансовые резервы на случай ликвидации разлива нефти", — поясняет Кочетков.

Среди лидеров роста стоимости – бумаги Центрального телеграфа (префы дорожают на 11,97%, обыкновенные акции – на 9,97%), акции "Мосэнерго" (+2%), Polymetal (+1,74%), "Фосагро" (+1,69%), "Аптечной сети 36 и 6" (+1,44%), а также акции ОГК-2 (+1,44%), депозитарные расписки "Ленты" (+1,32%), ММК (+1,26%) и акции НЛМК (+1,22%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи до конца дня может находиться в пределах 2750-2780 пунктов, ожидает Емельянов.

Что же касается перспектив будущего месяца, то они неоднозначны, следует из оценок экспертов.

"В целом июль будет насыщен фундаментальными рисками, поэтому покупки рисковых активов стоит осуществлять очень выборочно. В то же время технические факторы не исключают развития среднесрочного повышения. На данный момент на мировых биржах вырос градус неопределенности в связи с всплеском коронавируса в США, который выступает одним из основных рисков для покупателей", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".