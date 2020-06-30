События в сфере макроэкономики и бизнеса 1-2 июля
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 1-2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1 июля
|CAD
|Канада — День Канады — выходной на Фондовой бирже Торонто
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь)
|41,6
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2к2020)
|1,8%
|2,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2к2020)
|-11
|-24
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2к2020)
|-8
|-31
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2к2020)
|8
|-18
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь)
|50,7
|50,5
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь)
|1,8%
|1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь)
|-1,7%
|-0,7%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-5,3%
|3,9%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|38,3
|45,1
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|45,4
|47,7
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|40,6
|52,1
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|36,6
|44,6
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июнь)
|238 тыс
|120 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июнь)
|6,3%
|6,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|39,4
|46,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|40,7
|50,1
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
|-2,76 млн
|3 млн
|15:15
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:52
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-1,8%
|-10%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-0,183 млн барр
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|39,8
|49,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь)
|32,1
|43
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|43,1
|49,4
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,442 млн барр
|-0,95 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,991 млн барр
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|2 июля
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|26,6 тыс
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,53%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (май)
|7,3%
|7,7%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
|-1%
|-0,7%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
|6,7%
|5,3%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|151,28 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|200,69 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,48 млн
|1,35 млн
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
|2,509 млн
|3 млн
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июнь)
|60,8%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
|3,094 млн
|2,9 млн
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-49,4 млрд долл
|-53 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июнь)
|13,3%
|12,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (май)
|-3,25 млрд канад. долл
|-3 млрд канад. долл
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (май)
|-13%
|8,6%
|19:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|188
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|265
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|1 июля
|RUB
|Россия — Неторговый день
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июнь)
|36,2
|2 июля
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.06)
|567,8 млрд долл (на 19.06)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь
|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.07.2020, в заочной форме)
|2,6877 — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20200630/831705774.html