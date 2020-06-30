МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 1-2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1 июля        
  CAD Канада — День Канады — выходной на Фондовой бирже Торонто    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь) 41,6  
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2к2020) 1,8% 2,1%
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2к2020) -11 -24
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2к2020) -8 -31
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2к2020) 8 -18
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь) 50,7 50,5
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь) 1,8% 1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь) -1,7% -0,7%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -5,3% 3,9%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 38,3 45,1
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 45,4 47,7
10:45 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 40,6 52,1
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 36,6 44,6
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июнь) 238 тыс 120 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июнь) 6,3% 6,6%
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 39,4 46,9
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 40,7 50,1
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) -2,76 млн 3 млн
15:15 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:52 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май) -1,8% -10%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -0,183 млн барр  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 39,8 49,6
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь) 32,1 43
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 43,1 49,4
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,442 млн барр -0,95 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,991 млн барр  
18:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
2 июля        
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0%  
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 26,6 тыс  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,53%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (май) 7,3% 7,7%
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь) -1% -0,7%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь) 6,7% 5,3%
15:30 USD США — Объем экспорта 151,28 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 200,69 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,48 млн 1,35 млн
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь) 2,509 млн 3 млн
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июнь) 60,8%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь) 3,094 млн 2,9 млн
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (май) -49,4 млрд долл -53 млрд долл
15:30 USD США — Уровень безработицы (июнь) 13,3% 12,3%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (май) -3,25 млрд канад. долл -3 млрд канад. долл
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша    
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (май) -13% 8,6%
19:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 188  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 265  
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
1 июля        
  RUB Россия — Неторговый день    
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июнь) 36,2  
2 июля        
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.06) 567,8 млрд долл (на 19.06)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь    
  RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.07.2020, в заочной форме) 2,6877 — див-д 2018  

 

 

 