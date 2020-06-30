МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Газпромбанк установил финальный ориентир ставки купонов по субординированным облигациям объемом 250,25 миллиона долларов в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначально банк планировал разместить бумаги на 200,375 миллиона долларов, ориентир ставки купонов изначально был установлен в размере не более 5% годовых. Заявки на облигации банк собирал с 26 по 30 июня.

Банк размещает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации серии ГПБ-Т2-03Д с погашением через десять с половиной лет, выплатой полугодовых купонов и колл-опционом через пять с половиной лет.

Номинал размещаемых ценных бумаг — 175 тысяч долларов. Техническая часть размещения назначена на 3 июля. Организатором Газпромбанк выступает самостоятельно.