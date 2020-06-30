МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс рубля вечером последнего дня июня продолжает снижаться и теряет уже больше 1,6% к валютам из "корзины" ЦБ, при этом евро поднялся выше 80 рублей, впервые с 14 мая, а доллар закрепился над отметкой в 71 рубль, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.43 мск вторника растёт на 1,3 рубля, до 79,99 рубля, а несколькими минутами ранее поднимался до 80,03 рубля; курс доллара поднимается на 1,26 рубля, до 71,25 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается в то же время на 1,17%, до 41,36 доллара за баррель.