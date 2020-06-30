МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут, трейдеры оценивают данные внутренней статистики, акции Boeing при этом сдерживают рост индекса Dow Jones, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,02%, до 25600,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,72%, до 9945,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 3068,97 пункта.

Поддерживает рост индексов США макростатистика. Индекс доверия потребителей в стране в июне поднялся до 98,1 пункта, сообщила ранее аналитическая компания Conference Board. Эксперты ожидали показатель на уровне 91,8 пункта.

Трейдеры вместе с этим продолжают ожидать восстановление экономики на фоне принимаемых мер поддержки, несмотря на неопределенность вокруг ситуации с пандемией коронавируса.

Индекс DJIA сдерживается из-за снижения стоимости акций Boeing на 5,6%. Ранее норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing, требуя от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем Boeing 787.

Позднее в ходе торгов состоится выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, а в среду будет опубликован протокол июньского заседания Федрезерва.