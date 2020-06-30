МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет вечером последнего дня июня более выражено, чем ранее, на сохранении неуверенности в перспективах экономики мира в ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,88%, или на 15,75 доллара, до 1797,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,04%, до 18,422 доллара за унцию.

Рост числа случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 и сохраняющиеся вследствие этого экономические риски по-прежнему поддерживают стоимость "безопасных" активов, к которым относится золото. "Вторая волна" коронавируса может привести к повторному "закрытию" стран мира и воспрепятствовать их возврату к нормальной жизни.

Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.