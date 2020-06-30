МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара вечером последнего дня июня перешёл к снижению по отношению к евро, сохраняя при этом степень укрепления к иене, в то время как трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1256 с 1,124 доллара за евро, курс доллара к иене — увеличивался до 107,78 иены со 107,56 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 97,38 пункта.

Ситуация вокруг коронавируса остается одним из главных факторов на мировых рынках. В США последние несколько дней фиксируется около 40 тысяч новых случаев заражения или более за сутки, а общее число заболевших в стране достигло 2,59 миллиона. А по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявил, что мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19. По его словам, вирус все еще быстро распространяется, и большинство людей все еще к нему восприимчивы.

Традиционно доллар и иена считаются более надежными активами, спрос на которые растет в случае усиления глобальных экономических рисков. Причем из-за того, что торги вторника — последние в месяце и квартале, на динамику курсов валют могут оказывать влияние и технические факторы.