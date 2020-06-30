МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Сибур" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 2,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок во вторник до финального уровня около 3% годовых (плюс/минус 5 базисных пунктов).

Компания с 29 июня провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Объем размещения ценных бумаг с погашением в июле 2025 года изначально был зафиксирован в размере 500 миллионов долларов.

Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".