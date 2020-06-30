МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник заметно снизился на фоне негатива в нефтяных котировках и на фиксации прибыли игроками перед выходным днем в России; за июнь индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, при этом за первое полугодие показал падение на 9,94%, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в 18.50 мск снизился на 0,89%, до 2743,2 пункта, долларовый индекс РТС просел сильнее за счет ослабления рубля и потерял 2,19%, до 1212,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 рос на 1,22 рубля — до 71,21 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 80,02 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% — до 41,6 доллара за баррель.