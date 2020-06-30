МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в последний день июня закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,29%, до 5,03 доллара, "Новатэка" — на 3,07%, до 142,2 доллара, "Лукойла" — опустилась на 1,43%, до 74,26 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,7%, до 5,4 доллара, "Газпром нефти" — на 3,78%, до 22,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" упала на 3,25%, до 26,19 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,33%, до 12,1 доллара, НЛМК — выросли в цене на 0,05%, до 19,88 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,29%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 1,85%, до 11,38 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 2,4%, до 20,3 доллара.

GDR АФК "Система" уменьшились в стоимости на 3,17%, до 4,74 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 2,26%, до 12,99 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,42%, до 2,38 доллара.