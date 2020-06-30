МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс рубля вечером усилил падение на фоне снижения аппетита к риску у глобальных инвесторов, доллар закрепился выше 71 рубля, евро — в районе 80 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.27 мск растёт на 1,12 рубля, до 71,11 рубля, курс евро — на 1,29 рубля, до 79,97 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,5%, до 41,65 доллара за баррель.

СНИЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД

Вечером рубль продолжил сдавать свои позиции, в результате доллар максимально поднимался до 71,34 рубля, до максимума с 27 мая, евро вырастал до 80,16 рубля – максимума с 14 мая.

При этом нефть сократила значительную часть потерь своей стоимости.

Отечественная валюта вечером выглядит хуже других валют развивающихся рынков. К текущему моменту турецкая лира к доллару символически подрастает, на 0,02%, малайзийский ринггит — на 0,08%, мексиканский песо — на 0,25%, индийская рупия снижается на 0,03%, южноафриканский ранд — на 0,29%.

"Во вторник курс рубля ослабляется ниже уровня 71 за доллар. Нефть находится на уровнях вблизи 41,5 доллара. Во-первых, рыночные настроения хотя и остаются в зоне оптимизма, однако опасения инвесторов в отношении вирусной плоскости и второй волны пандемии продолжают возрастать, что оказывает давление на аппетиты к покупке риска", — поясняет Антон Покатович из "БКС Премьер".

Во-вторых, на этой неделе рубль остается без налоговой поддержки, а спрос на валюту возрастает в условиях конверсии дивидендов и заработанной прибыли нерезидентами, также указывает он.

"Определённое давление на рублевую валюту может оказывать и грядущий выходной день, в течение которого пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Часть инвесторов может зафиксировать свою прибыль сейчас на опасениях повышенной волатильности на рынке во второй половине недели", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Покатович ожидает, что в четверг курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,4-71,7 рубля за доллар.

"Доллар сегодня демонстрирует мощный рост в паре с рублем. С отметки 70 он поднялся вверх до 71,3, прибавив почти 2% всего за одну сессию. Мы полагаем, что валюта США сможет закрепиться в новом диапазоне 71-72,5 до конца этой недели. Откат назад возможен лишь при устойчивой растущей динамике в нефти, а предпосылок для этого пока нет", — говорит Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

Следующая цель по евро – 80,9 рубля, на ближайших сессиях евро может расти к рублю быстрее доллара в связи с благоприятной для него конъюнктурой на межбанковском рынке, также считает он.