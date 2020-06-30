МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в последний день июня преимущественно уменьшились, однако их рост по итогам всего второго квартала оказался сильнейшим за последние несколько лет, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,9%, до 6169,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 4935,99 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,64%, до 12310,93 пункта. Агрегированный индекс Stoxx 600 вырос на 0,12%, до 360,34 пункта.

По итогам же второго квартала FTSE 100 вырос на 8,8% и, по данным агентства Рейтер, это самый сильный рост индекса c 2010 года. CAC 40 поднялся за те же три месяца на 12,3%, DAX — на 23,9%, Stoxx 600 — на 12,6%, и это лучшая его динамика с марта 2015 года.

"Мы думаем, что новая волна паники на финансовых рынках маловероятна, даже если число случаев заражения (новым коронавирусом — ред.) в США продолжит увеличиваться", — цитирует агентство мнение аналитиков Capital Economics.

Также ранее во вторник были опубликованы данные о ВВП Великобритании за первый квартал. В годовом выражении снижение британской экономики составило, по окончательной оценке, 1,7%, а в квартальном — 2,2%, что стало самым сильным уменьшением с 1979 года.