МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России по итогам первого полугодия текущего года разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на традиционных аукционах в объеме около 1,6 триллиона рублей, свидетельствуют данные министерства.

В том числе по итогам аукционов во втором квартале Минфин разместил гособлигации на общую сумму порядка 1,1 триллиона рублей, выполнив на 184% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 600 миллиардов рублей. В этом квартале Минфин также установил новые рекорды по объему размещения ОФЗ в течение одного аукционного дня: 20 мая продал госбумаги почти на 170 миллиардов рублей, 17 июня — почти на 162 миллиарда.

"Объем чистого привлечения за первое полугодие составил порядка 1,09 триллиона рублей, и это безусловный рекорд для финансового ведомства. Текущая программа заимствований предполагает объем чистого привлечения в размере 1,74 триллиона рублей, так что план выполнен на 63% и за первое полугодие было привлечено больше половины из запланированного", — прокомментировала РИА Новости итоги размещения ОФЗ руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

По ее словам, основным драйвером роста спроса на ОФЗ стало снижение ключевой ставки Банка России на 175 базисных пунктов с начала этого года, однако потенциал дальнейшего снижения ставки сейчас представляется ограниченным до конца этого года, что, соответственно, может сказаться и на ОФЗ. "По двум последним аукционам мы видим, что интерес к ОФЗ сейчас сократился", — отметила она.

Во вторник министерство продало гособлигации на 28 миллиардов рублей, в частности, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 11,356 миллиарда рублей из предложенных 50 миллиардов и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года — на 16,634 миллиарда. При этом спрос на бумаги с переменным купоном составил 133,9 миллиарда рублей против 20,4 миллиарда спроса на ОФЗ с постоянным доходом.

"Вторую неделю подряд аукционы по размещению ОФЗ с постоянным доходом проходят на фоне слабого интереса со стороны инвесторов, который, очевидно, обусловлен наблюдаемым плавным повышением доходности на вторичном рынке в условиях общей неопределенности относительно дальнейшей динамки процентных ставок после резкого снижения Банком России ключевой ставки до 4,5%", — прокомментировал итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Ситуацию осложняют и негативные внешние факторы, к которым можно отнести снижение аппетита к риску на мировых рынках вследствие новых опасений второй волны пандемии коронавируса, замедления восстановления экономики, дальнейшего снижения цен на нефть и ослабления национальных валют, добавил он.

В третьем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 700 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов.