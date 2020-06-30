МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций по итогам последнего дня полугодия продемонстрировал заметное снижение на фоне негатива в нефтяных котировках и на фиксации прибыли игроками в рублёвых активах перед выходным днем в России, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в 18.50 мск снизился на 0,89%, до 2743,2 пункта, долларовый индекс РТС просел сильнее за счет ослабления рубля и потерял 2,19%, достигнув 1212,63 пункта.

По итогам всего июня индекс Мосбиржи всё же сумел остаться в плюсе, прибавив 0,31%, при этом за первое полугодие показал падение на 9,94%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.32 растёт на 1,14 рубля, до 71,13 рубля, курс евро — на 1,3 рубля, до 79,99 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом снижается на 0,17%, до 41,78 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Во вторник российский рынок акций продолжил торговаться в невыразительной динамике на фоне сохранения ценовой волатильности в нефти и противоречивых внешних настроений. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус признался, отвечая на вопросы о пандемии, что текущая ситуация — это "даже близко не конец", организация предупредила об опасности открытия границ между странами. Золото симптоматично подобралось к ценовому уровню 1800 долларов за тройскую унцию", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Среди лидеров снижения котировок сегодня оказались депозитарные расписки Petropavlovsk (-16,48%), акции ИСКЧ (-8,38%), "Русгидро" (-5,04%), "Фармсинтеза" (-3,16%), "Магнита" (-3,13%), а также акции "Новатэка" (-2,93%), обыкновенные акции "Татнефти" (-2,89%), акции "Норникеля" (-2,58%), "Газпрома" (-2,37%) и обыкновенные акции "Россетей" (-2,32%).

Среди лидеров роста – бумаги Центрального телеграфа (префы подорожали на 11,28%, обыкновенные акции – на 8,66%), акции "Мосэнерго" (+4,06%),"Аптечной сети 36 и 6" (+2,22%), Polymetal (+2,17%), депозитарные расписки "Ленты" (+1,74%), а также акции МТС (+1,66%), "Фосагро" (+1,54%), акции "Яндекса" (+1,36%), НЛМК (+1,31%) и акции "Юнипро" (+1,27%).

ПРОГНОЗЫ

В среду, когда торги на рынке РФ проводиться не будут, будут опубликованы данные безработицы и производственный PMI в Германии за июнь, индекс деловой активности в производственном секторе в США от ISM, также за первый летний месяц, и данные о недельных изменениях запасов сырой нефти в США от EIA, напоминает Бахтин.

По его оценкам, в четверг индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2780 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник находились в минусе, а долларовый индикатор стремился к психологически важной отметке 1200 пунктов, пробой которой укажет на риски движения в район 1170 пунктов. Пока же технических изменений на рынке не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов", — в свою очередь оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".