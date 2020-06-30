ВАШИНГТОН, 30 июн /ПРАЙМ/. Фондовый рынок США вырос во вторник на 0,8-1,8%, показав рост второй день подряд (в понедельник увеличение составило 1,2-2,3%), продолжая отыгрывать оптимизм участников торгов по поводу укрепления экономики после пандемии коронавируса.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,78%, до 25796,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,86%, до 10058,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,51%, до 3099,31 пункта.

Эксперты отметили, что завершившийся квартал стал лучшим для американских индексов за почти 20 лет (с 2001 года) с учетом показателей S&P 500.

По итогам второго квартала индекс S&P подскочил на 18%, Nasdaq – на 29,4%, а индекс Dow Jones – на 15,6%. По мнению экспертов издания Market Watch, участники рынка проанализировали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина о реакции экономики США на пандемию коронавируса.

Если накануне в лидерах роста были акции самолетостроительной корпорации Boeing (они прибавили 14,40% до 194,49 доллара за акцию на новостях о начале сертификационных полетных испытаний модели MAX 737), то во вторник акции перешли к снижению. Торги ценные бумаги Boeing закончили по цене 185,05 доллара за штуку (-5,88%). Причиной стали новости о том, что норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing и требует от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем Boeing 787.