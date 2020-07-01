МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий. Это произойдет по мере разработки вакцины от COVID-19 и дальнейших финансовых вливаний регуляторов в мировую экономику, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Конечно, перспективы курса в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но закрепление в диапазоне 65-70 при нефти около 45-50 долларов — вполне возможный сценарий. Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием", — говорит он.

Случится это в ближайшее время, когда работы по разработке вакцин выйдут на финишную прямую. Впрочем, даже сегодня есть понимание того, что далеко не все ограничения стоило вводить. Поэтому риски возвращения к прежним жестким мерам не столь высокие.

В целом неуверенность в рубле может сохраниться некоторое время, но ситуация способна поменяться весьма быстро. На любое ухудшение экономических перспектив ведущие центральные банки мира отвечают новыми программами стимулирования, или расширением уже существующих, считает Кочетков.

"В условиях масштабных вливаний ликвидности неизбежно возникает интерес к более доходным инструментам, а в этом отношении у рубля очень мало конкурентов. Даже после снижения ставки до 4,5% у российской валюты сохраняется положительная доходность при почти повсеместных отрицательных доходностях. Соответственно, как только рынки успокоятся по поводу второй волны COVID-19, рубль сможет вернуться к укреплению, а нефть продолжит восстанавливать свои позиции", — уверен эксперт.

Он напомнил, что к середине лета многие финансовые активы, включая рубль, отыграли значительную часть потерь, которые они понесли в период COVID-19 шока. Однако оптимистичные надежды на быстрый выход из сложившейся экономической ситуации пока не оправдываются. Поэтому рынки начинают испытывать неуверенность, склоняясь к вполне логичной коррекции.

Рубль также прошел период укрепления, которое происходило на фоне активного снижения ставки ЦБ РФ. Это привлекало на рынок ОФЗ значительные суммы. На текущий момент уже нет столь сильных ожиданий дальнейшего снижения ставки регулятора, поэтому "горячие" деньги фиксируют прибыль, что негативно сказывается на курсе.

При самом неблагоприятном сценарии активное восстановление мировой экономики начнется в конце текущего года и продолжится в 2021 году. Ведущие центральные банки также продолжат "печатать деньги", а этот процесс неизбежно приводит к росту инфляционных ожиданий. Соответственно, значительная часть этого денежного потока начнёт искать более выгодные объекты инвестирования. Рубль, рублевые долговые инструменты и российский фондовый рынок остаются одними из самых высокодоходных в мире. Поэтому интерес к ним будет неизбежно проявляться. Соответственно, шансы на укрепление рубля остаются высокими, заключил Кочетков.