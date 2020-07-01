МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Акционеры компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров, на внеочередном собрании 22 июля обсудят вопрос перерегистрации компании с Кипра на специальный административный район в Калининграде, говорится в сообщении ритейлера.

"Внеочередное собрание акционеров созвано советом директоров "Ленты" для одобрения предлагаемой смены юрисдикции "Ленты" с Республики Кипр на Российскую Федерацию… Смена юрисдикции в случае реализации приведет к тому, что "Лента" в соответствии с российским законодательством станет "международной компанией" и будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде", — говорится в сообщении.

"Лента" в конце марта сообщила об окончании редомициляции в рамках смены юрисдикции на Кипр с Британских Виргинских островов. В результате название головной компании торговой сети было изменено на Lenta PLC, юридически она зарегистрирована в Лимасоле. При новой редомициляции название компании поменяется на "Международная компания публичное акционерное общество "Лента" (сокращенно — МКПАО "Лента").

"Члены совета директоров компании полагают, что эти решения соответствуют интересам как компании, так и ее акционеров в целом, и единогласно рекомендуют их одобрить", — говорится в сообщении во вторник. По оценке ритейлера, новая смена юрисдикции обеспечит "Ленте" и ее акционерам определенные выгоды, среди которых — упрощенная и более надежная налоговая структура холдинга, призванная "снизить будущие налоговые риски в России, связанные с ужесточением мер, направленных против размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли".

Другое преимущество — "возможное применение 5% ставки к удерживаемому налогу на дивиденды, выплачиваемые в пользу нероссийских акционеров, освобождение от налога на прибыль контролируемых иностранных компаний и на прирост капитала при продаже российских и иностранных дочерних компаний при выполнении определенных условий".

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.