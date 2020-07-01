 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 30/06/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 194.010 195.380 194.100 21.421
Роснефть 362.300 365.900 363.000 9.081
Мосэнерго 2165.000 21995.000 2164.000 0.933
Лукойл 5308.000 5309.500 5279.500 4643700.81
Сургнфгз 38.370 38.520 38.340 6.457
Сургнфгз п 34.730 35.150 35.230 15.097
ГМКННик 18770.000 18780.000 18700.000 8302627.636
Полюс Золото 12033.500 12037.000 11987.000 1990515.154
Сбербанк 203.410 204.500 204.490 9.838
Сбербанк п 188.500 189.080 188.920 8.327
ВТБ 0.035 0.035 0.035 0.837

 