Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 30/06/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|194.010
|195.380
|194.100
|21.421
|Роснефть
|362.300
|365.900
|363.000
|9.081
|Мосэнерго
|2165.000
|21995.000
|2164.000
|0.933
|Лукойл
|5308.000
|5309.500
|5279.500
|4643700.81
|Сургнфгз
|38.370
|38.520
|38.340
|6.457
|Сургнфгз п
|34.730
|35.150
|35.230
|15.097
|ГМКННик
|18770.000
|18780.000
|18700.000
|8302627.636
|Полюс Золото
|12033.500
|12037.000
|11987.000
|1990515.154
|Сбербанк
|203.410
|204.500
|204.490
|9.838
|Сбербанк п
|188.500
|189.080
|188.920
|8.327
|ВТБ
|0.035
|0.035
|0.035
|0.837
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