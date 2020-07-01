МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле снижения основного рублевого биржевого индекса и укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 1,6%, до 2701,25 пункта, а долларовый РТС мало изменится – в пределах 0,1%, достигнув 1211,9 пункта.

Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 0,7 доллара, до уровня 41 доллара за баррель марки Brent, цена унции золота окажется на уровне 1775,6 доллара, а курс евро на форексе – 1,1448 доллара; месячная инфляция в РФ составит 0,23%, оценивают эксперты.

Курс доллара и евро на внутреннем валютном рынке за месяц понизятся при этом примерно на 0,5 рубля относительно уровня закрытия вечерних торгов 30 июня, до уровней 70,78 и до 79,55 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В рамках июля мировые рынки могут оказаться под давлением сразу нескольких факторов, что будет способствовать их снижению, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Одним из поводов к подобному поведению рынков может стать активизация распространения коронавируса в экономически развитых странах, обращает внимание он.

"В результате инвесторы вынуждены будут пересмотреть свои ожидания относительно динамики мировой экономики в сторону понижения. Это, в свою очередь, окажет давление на широкий спектр рисковых активов", — указывает аналитик.

Вторая волна заражений и возобновление карантинных мер может нанести более серьезный удар по мировой экономике, который будет сложно нивелировать оставшимся запасом стимулов, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Еще одним важным фактором в рамках предстоящего месяца выступит ситуация в отношениях между США и Китаем, также указывает Зварич.

Кроме того, в июле стоит обратить внимание на корпоративные отчёты и прогнозы, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Многие компании сообщат об убытках, что может также стать поводом для падения. С другой стороны, масштабные программы ликвидности от ведущих центральных банков говорят о высокой вероятности преднамеренного разогрева инфляции. Соответственно, в долгосрочном росте рынков сомнений нет", — добавляет он.

Нефтяной рынок в июле продолжит находиться под влиянием соглашения ОПЕК+, указывает Андрей Манько из РИА Рейтинг. "Однако стоит отметить, что ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно "шаткая". В середине месяца станет понятно, как страны ОПЕК+ выполнили сделку за июнь, и если ситуация мая повторится, то нефть может опуститься на 3-5 долларов за баррель", — отмечает эксперт.

Также в США наблюдается достаточно сильное восстановление добычи, что для нефтяных цен, естественно, сдерживающий фактор, добавляет аналитик.

Июль также станет последним месяцем масштабного ограничения нефтедобычи ОПЕК+ — вскоре на рынках могут начаться разговоры о менее ограниченном предложении, которые не несут позитива для "быков", также отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

По мнению Валерия Вайсберга из ГК "Регион", единственная, пожалуй, позитивная внешнеэкономическая новость – вступление в силу с 1 июля нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой – омрачена рисками повышения американских тарифов на канадские алюминий и сталь.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

На таком фоне российский фондовый рынок может оказаться под давлением, считает Зварич.

На российском рынке скорее будут преобладать пессимизм, из-за нефти и коррекции на американском рынке, также полагает Манько.

С точки зрения российского рынка важными факторами влияния останутся общерыночные настроения, нефтяные цены и внешняя политика, указывает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Маятник настроений в ближайшие недели может неоднократно смещаться в противоположные стороны, волатильность сохранится. Наибольшие вызовы для риск-аппетитов мы связываем с пандемией — повторные вспышки заболеваемости чреваты более длительным выходом из кризиса. В этом отношении ощутимое дискретное влияние на стоимость рисковых активов способны оказывать статданные по ключевым макрорегионам", — добавляет он.

В то же время внешнеполитический фактор может актуализироваться для рублевых активов на фоне политической риторики в ходе президентской предвыборной кампании в США, обращает внимание аналитик.

При этом в поддержку российского рынка акций продолжат играть снижение уровня ключевой ставки ЦБ и активный приток на биржу частных инвесторов, также отмечает эксперт.

РУБЛЬ В НОВОМ ДИАПАЗОНЕ

Внешний негатив позволит паре доллар-рубль закрепиться в диапазоне 70-75 рублей с попытками выхода в его верхнюю половину, считает Зварич.

"Рубль во многом зависит от нефти, но у него также есть и другие факторы. Прежде всего, сохраняется положительная доходность. Бюджет не нуждается во внешних займах, покрывая свои потребности в финансировании на внутреннем рынке. На фоне повсеместных реальных отрицательных ставок рубль является одним из главных объектов стратегии carry trade", — говорит Кочетков.

Вайсберг считает, что Банк России в конце июля, вероятно, вновь снизит ключевую ставку — ещё на 25 или 50 базисных пунктов, практически завершая текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кочетков считает, что июль будет сложным для нефтегазового сектора и металлургов на опасениях более длительного периода выхода из шока, связанного с коронавирусом.

По мнению Манько, хуже рынка могут выглядеть нефтяные компании, несколько лучше — акции торговых сетей из-за восстанавливающего потребительского спроса.

При этом можно ожидать пробоя золотом отметки 1800 долларов за унцию и дальнейшего повышения цен бумаг золотодобытчиков, которые в последние дни и так смотрятся лучше рынка, полагает Кожухова.

"Российский рынок сохранит смешанную динамику. Лидерами роста, на мой взгляд, будут акции финсектора, IT, ритейла, телекомов. Аутсайдерами – "Аэрофлот", сырьевые и промышленные компании, энергетика", — резюмирует Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".