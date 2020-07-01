МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,25%, до 5,09 доллара, "Новатэка" — на 0,28%, до 142,6 доллара, "Лукойла" — на 0,34%, до 74,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,5%, до 5,42 доллара, "Газпром нефти" — на 0,87%, до 23,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшалась на 0,72%, до 26 долларов, "Северстали" — поднималась на 0,25%, до 12,13 доллара, НЛМК — на 0,1%, до 19,9 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,18%, до 0,94 доллара, Сбербанка — росли в стоимости на 0,29%, до 11,41 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,62%, до 20,18 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,16%, до 4,75 доллара, бумаги "Магнита" — дешевели на 0,39%, до 12,94 доллара, расписки "Ленты" — росли в цене на 0,94%, до 2,41 доллара.