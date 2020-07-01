ВАШИНГТОН, 1 июля — Dow Jones. После распродажи акций в марте доллар США повторяет динамику фондового рынка. Его дальнейшие перспективы так же смутны, как и перспективы индекса S&P 500.

На пике мартовских распродаж доллар укрепился до максимума за шесть лет, а индекс S&P 500 упал до минимума с декабря 2016 года. После этого, когда были ослаблены введенные для сдерживания распространения коронавируса карантинные меры, фондовые рынки росли, а доллар ослабевал.

В результате с начала этого года индекс доллара ICE поднялся на 1%.

Доллар обычно укрепляется, когда инвесторы покупают активы-убежища, и, по словам аналитиков, в этом году он, видимо, будет оставаться индикатором склонности к риску.

Вместе с тем неопределенность перспектив американской экономики и другие внутренние факторы, вероятно, будут омрачать общую картину. Инвесторы оценивают рост и сокращение числа заражений коронавирусом во всех штатах, а также силу восстановления рынка труда в США и желание потребителей тратить деньги. Они также учитывают события, связанные с предстоящими президентскими выборами.

"Есть надежда, что худшее уже позади, — сказал главный валютный стратег-аналитик Bank of America Global Research Атанасиос Вамвакидис. – За последние две недели наблюдался как рост акций, так и их падение, и так же вел себя доллар. Рынок ищет направление, пытаясь выбрать между двумя факторами: улучшением (экономических) данных и ростом инфицирования".

Ключевая роль доллара в мировой торговле с учетом его статуса "последней тихой гавани" особенно ярко проявилась во время наибольшего смятения на рынке в этом году.

В средине марта погоня за наличными обусловила сильный рост доллара против других валют, так как инвесторы распродавали акции, облигации и даже золото. Поэтому вырос размер премии, которую иностранные инвесторы были вынуждены платить, покупая доллар за другие валюты, например, евро или иену. Кроме того, рынки, где компании берут краткосрочные кредиты на оплату труда и покупку сырья и материалов, застыли.

"Нам стало ясно, что доллар – это действительно единственная в мире валюта финансирования, — сказал главный валютный стратег-аналитик ING Bank Крис Тернер. – Крушение рынка коммерческих бумаг, похожего на выдающий доллары банкомат, вызвало массовую дезорганизацию рынка".

Напряженность начала спадать, когда ФРС в середине марта объявила, что откроет своп-линии 14 центральным банкам, запустив временную программу кредитования в долларах под близкие к нулю процентные ставки. Примерно в то же время ФРС приняла ряд мер поддержки рынков краткосрочного финансирования, что обеспечило постепенное оживление активности.

Эти меры, а также то, что инвесторы ожидали относительно быстрого оживления экономики с ослаблением карантинных мер, в последние недели обусловили ослабление доллара.

По словам Тернера, в ING Bank ожидают, что до конца этого года доллар снизится на 5%-10%. Отчасти это будет обусловлено тем, что инвесторы, вероятно, будут все более комфортно себя чувствовать, диверсифицируя портфели и продавая активы США, сказал он.

По словам аналитиков ING Bank, когда фондовые рынки стали расти, спекулятивные инвесторы переключались с доллара на другие валюты. Инвесторы также начали возвращать деньги на такие развивающиеся рынки, как Индия, Китай и Россия, после рекордного оттока с них в марте, что способствовало сокращению спроса на доллар.

Понижение процентных ставок ФРС также сильно ослабило привлекательность доллара, обусловленную его высокой доходностью относительно других валют. Если вспышки пандемии за пределами США не приведут к новым карантинным мерам, инвесторы станут присматриваться к экономикам, рост которых может ускориться, таким как еврозона, сказал Тернер.

В дальнейшем инвесторы будут следить за результатами опросов, которые пока указывают на победу на выборах в ноябре соперника Дональда Трампа Джо Байдена. Если Байден, предполагаемый кандидат от Демократической партии, будет менее агрессивно, чем Трамп, заниматься проблемами торговли, это может поддержать рост экономик в тех странах, которые находятся под давлением торговых войн, сказал Тернер. Вероятно, это приведет к ослаблению доллара.

Доллар может укрепиться, если во второй половине этого года уровень безработицы в США не будет снижаться так быстро, как ожидают инвесторы, а число банкротств будет расти, сказала главный валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоли. По ее прогнозу, к концу года доллар может вырасти против евро на 2,6%.

Но прогнозировать динамику доллара сейчас проблематично, учитывая множество неизвестных факторов, в том числе перспективы фондового рынка США, добавила Фоли.

"Очень трудно сказать, будет ли траектория такой же и будет ли таким же движение", — сказала она. По ее словам, доллар все же остается активом-убежищем, а процентные ставки в США пока выше, чем в большинстве развитых стран.

"Если вы собираетесь продавать доллары, то что вы собираетесь покупать?", – задается вопросом Фоли.

Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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