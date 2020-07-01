МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду в основном увеличиваются, инвесторы оценивают позитивные данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,24%, до 6179,52 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,12%, до 4930,01 пункта, немецкий DAX — увеличивался на 0,25%, до 12341,8 пункта.

Росту индексов способствует вышедшая ранее в среду макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 47,4 пункта против 39,4 пункта в мае. При этом PMI в области промышленного производства в Германии в июне, по окончательным данным, вырос до 45,2 пункта с 36,6 пункта в мае.

Кроме того, розничные продажи в Германии в мае выросли на 13,9% по отношению к апрелю, а безработица в стране, хоть и обновила рекорд 2015 года, поднявшись в июне до 6,4% с 6,3% в мае, но аналитики ожидали её роста до 6,6%.

При этом риски вокруг пандемии нового коронавируса сохраняются, так как возможна новая волна роста заражений и это может сдержать восстановление экономики и привести к ужесточению карантинных ограничений.