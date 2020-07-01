ВАШИНГТОН, 1 июля — Dow Jones. Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке. Накануне американские индексы завершили три месяца с лучшим результатом более чем за 20 лет.

Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,2%, предвещая небольшое снижение в начале торгов. S&P 500 во вторник завершил квартал с лучшим результатом с 1998 года, подведя итог ралли, вызванному активными действиями ФРС по поддержке финансовых рынков и признаками начала восстановления экономической деятельности.

Сегодня у инвесторов будет возможность оценить ход этого восстановления: выйдут ежемесячные данные по промышленному сектору от Института управления поставками и IHS Markit. Отчет Института управления поставками будет опубликован в 14.00 по Гринвичу. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты полагают, что в июне активность продолжила снижаться, однако по сравнению с маем темпы снижения замедлились.

"В целом мы рассчитываем на улучшение, однако преодолеть спад пока не удается", – говорит директор Russell Investments по работе с инструментами с фиксированной доходностью Джерард Патрик. Если данные укажут на продолжение резкого снижения активности, реакция фондовых рынков будет явно негативной, добавил он.

Позднее трейдеры и инвесторы будут изучать протоколы недавнего заседания Федеральной резервной системы США, на котором центральный банк дал понять, что планирует поддерживать процентные ставки возле нуля несколько лет. Протоколы будут обнародованы в 18.00 по Гринвичу. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с 0,653% до 0,679%.

Глава ФРС США Джером Пауэлл вчера заявил конгрессу, что потребительские расходы и другие индикаторы экономической активности восстановились после карантина быстрее, чем ждали в центробанке. Однако вторая волна заражений коронавирусом подорвет доверие потребителей и поставит под угрозу те отрасли, работа которых предполагает массовое скопление людей.

В США сейчас ежедневно выявляется около 40 000 зараженных коронавирусом. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в сенате, что это число может достичь 100 000 в день, если люди продолжат игнорировать требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

Хотя резкий рост числа заболевших ставит под угрозу восстановление экономики, многие инвесторы строят оптимистичные прогнозы относительно динамики рынка акций во 2-м полугодии.

"В начале восстановления стоит немного рискнуть, если вы не собираетесь сдаться на полпути, – считает директор PineBridge Investments по диверсифицированным инвестициям Майкл Келли. – Именно так мы и поступаем, формируя портфель, и верим, что позднее в этом году рынок нас вознаградит".

Европейские и азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно выросли. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% во главе с акциями немецких компаний. За 2-й квартал этот панъевропейский индекс набрал почти 13%, тогда как за первые три месяца года потерял 23%. Немецкий DAX 30 поднялся на 0,7%, CAC 40 опустился на 0,4%, FTSE 100 придерживается флэтовой линии.

Китайский индекс CSI 300 сегодня вырос на 2%, после того как стало известно, что окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая по версии Caixin в июне вырос до максимума за шесть месяцев благодаря повышению внутреннего спроса. В Гонконге торги не проводились в связи с государственным праздником.

Инвесторы на сырьевых рынках ждут данных по запасам нефтепродуктов в США. Фьючерсы на нефть марки WTI повысились на 2,6% до 40,269 доллара за баррель, после того как статистика Американского института нефти указала на снижение запасов на 8,2 млн баррелей на прошлой неделе. Баррель нефти марки Brent подорожал на 3% до 42,53 доллара за баррель.

Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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