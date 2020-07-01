МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на новостях об испытаниях вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, рынки также оценивают макростатистику и ожидают публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,63%, до 25974,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 10082,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3114,81 пункта.

Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили в совместном релизе об успехах в разработке вакцины от коронавируса, в то время как в США продолжают фиксировать рост числа инфицированных. По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,8 тысячи.

Бумаги Pfizer дорожают после сообщения об испытаниях вакцины на 4%. Кроме того, акции FedEx дорожают на 16,5% после публикации финансовой отчетности компании. Показатели скорректированной прибыли на акцию и выручки в последнем квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.

Участники торгов оценивают и статистику рынка труда. Как сообщила ранее аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в июне увеличилось на 2,369 миллиона по сравнению с маем, хотя ожидался рост на 3 миллиона.

Позднее в среду будет опубликован протокол заседания ФРС, которое состоялось 9-10 июня. По итогам того заседания регулятор ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне от нуля до 0,25% годовых, отметив, что планирует её сохранить на этом уровне до 2022 года.