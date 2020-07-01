МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Доллар днём в среду заметно дешевеет по отношению к другим основным мировым валютам, трейдеры оценивают перспективы восстановления мировой экономики, реагируя на макростатистику и новости о вакцине против нового коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару рос до 1,1265 с 1,1231 доллара за евро, курс доллара к иене — снижался до 107,45 иены со 107,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,27%, до 97,13 пункта.

Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили в совместном релизе об успехах в разработке вакцины от коронавируса. Доллар — традиционно более "надежный" актив, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков.

При этом макростатистика в стране вышла неоднозначной. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне вырос до 52,6%, хотя прогнозировался рост только до 49,5%. А вот число рабочих мест в частных компаниях США, как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), в июне увеличилось на 2,369 миллиона по сравнению с маем, хотя ожидался рост на 3 миллиона.

Кроме того, европейская макростатистика дополнительно поддерживает евро по отношению к доллару. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 47,4 пункта против 39,4 пункта в мае.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол заседания ФРС, которое состоялось 9-10 июня. По итогам того заседания регулятор ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне от нуля до 0,25% годовых, отметив, что планирует её сохранить на этом уровне до 2022 года.