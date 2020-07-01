ВАШИНГТОН, 1 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Фондовый рынок США показал в среду разнонаправленную динамику без крупных колебаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,50% до 3115,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,95%, до 10154,63 пункта, однако промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,30%, до 25734,97 пункта.

Акции фармацевтического гиганта Pfizer выросли на 3,18%, до 33,74 доллара за акцию, на фоне сообщений о положительных ранних результатах разработки вакцины от нового коронавируса COVID-19.

При этом акции компании BioNTech, которая также сообщила о ранних положительных результатах разработки вакцины, к концу закрытия упали на 3,90% до 64,14 доллара, несмотря на ранний рост в ходе дня на 5%.