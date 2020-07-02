МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Доллар в четверг утром торгуется в небольшом минусе к евро и практически не меняется по отношению к иене в ожидании инвесторами макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене снижался до 107,44 иены со 107,46 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1263 с 1,125 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 97,08 пункта.

Валютные инвесторы в четверг предпочитают отказываться от активных действий в ожидании макростатистики из США, показывающей состояние крупнейшей мировой экономики на фоне распространения коронавируса.

Аналитики ждут снижения уровня безработицы в стране в июне до 12,3% с 13,3%. Данные будут опубликованы позднее в четверг. Кроме того, также в четверг будут обнародованы сведения о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики ждут снижения показателя за неделю по 27 июня на 125 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 1,355 миллиона.

При этом некоторую поддержку более рисковым валютам, таким как евро, оказывают новости о том, что вакцина от COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической фирмой BioNTech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer, продемонстрировала потенциал на ранних стадиях испытаний.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему находятся под давлением новостей о росте числа случаев заболевания коронавирусом. Агентство Рейтер ранее сообщило, что в среду количество новых случаев заболевания COVID-19 в США увеличилось почти на 50 тысяч, что стало самым большим однодневным приростом с начала пандемии.