 

МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (май) 8,8 млрд австрал. долл -8, 25 млрд австрал. долл (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0% 0,058% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 26,6 тыс
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,53%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (май) 7,3% 7,7%
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь) -1% -0,7%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь) 6,7% 5,3%
15:30 USD США — Объем экспорта 151,28 млрд долл
15:30 USD США — Объем импорта 200,69 млрд долл
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь) 3,094 млн 2,9 млн
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июнь) 60,8%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,48 млн 1,35 млн
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь) 2,509 млн 3 млн
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (май) -49,4 млрд долл -53 млрд долл
15:30 USD США — Уровень безработицы (июнь) 13,3% 12,3%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (май) -3,25 млрд канад. долл -3 млрд канад. долл
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (май) -13% 8,9%
19:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 188
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 265
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.06) 567,8 млрд долл (на 19.06)
RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь
RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.07.2020, в заочной форме) 2,6877 — див-д 2018
RUB Газпром — СД (вопрос о согласовании обременения дочерним обществом активов в форме акций)
RUB Казаньоргсинтез — СД (выборы председателя СД)

 

 

 