События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 июля
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (май)
|8,8 млрд австрал. долл
|-8, 25 млрд австрал. долл (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0%
|0,058% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|26,6 тыс
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,53%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (май)
|7,3%
|7,7%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
|-1%
|-0,7%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
|6,7%
|5,3%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|151,28 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|200,69 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
|3,094 млн
|2,9 млн
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июнь)
|60,8%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,48 млн
|1,35 млн
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
|2,509 млн
|3 млн
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-49,4 млрд долл
|-53 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июнь)
|13,3%
|12,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (май)
|-3,25 млрд канад. долл
|-3 млрд канад. долл
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (май)
|-13%
|8,9%
|19:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|188
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|265
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.06)
|567,8 млрд долл (на 19.06)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь
|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.07.2020, в заочной форме)
|2,6877 — див-д 2018
|RUB
|Газпром — СД (вопрос о согласовании обременения дочерним обществом активов в форме акций)
|RUB
|Казаньоргсинтез — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20200702/831713040.html