МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг на оптимистичных новостях об успешных испытаниях вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,11% — до 2,736 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,76% — до 6061 доллара, алюминия — на 0,09%, до 1621 доллара, цинка — опустилась на 0,29%, до 2041,5 доллара за тонну.

В четверг в центре внимания инвесторов новости вокруг испытаний вакцины от COVID-19. Телеканал CNBC сообщил, что вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech от COVID показывает положительные результаты. Согласно первым результатам, вакцина выработала антитела к коронавирусу, а некоторые из антител были нейтрализующими, то есть не позволяли вирусу функционировать.

Поддержку ценам на металл также оказывают риски перебоев поставок из Чили. Агентство Рейтер отмечает, что горнодобывающая компания BHP на фоне распространения коронавируса в стране начинает снижать активность на своем руднике в Серро-Колорадо.

"Экономические данные указывают на здоровое восстановление спроса, в то время как риск дальнейших перебоев с поставками остается высоким", — отметил анонимный аналитик по меди из Сингапура, мнение которого приводит агентство, отмечая, что в текущих рыночных условиях можно ожидать как дальнейшего роста цен, так и коррекционного снижения.