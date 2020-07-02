МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Торги депозитарными расписками Mail.ru Group стартовали в четверг на Московской бирже.

Депозитарные расписки появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня. К 10.40 мск бумаги снижались на 0,35% против цены открытия торгов в 1700,2 рубля, следует из данных Мосбиржи. Инвесторы совершили 6084 сделки, стоимость акций максимально поднималась до 1792 рублей.

"Mail.ru Group становится еще одной компанией с первоначальным листингом на международных биржах, которая приходит за листингом к нам. Компании возвращаются в Москву, где мы построили первоклассную и надежную биржевую инфраструктуру, удобную как для российских, так и международных инвесторов", — прокомментировал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в ходе церемонии запуска торгов.

Mail.ru Group имеет первоначальный листинг акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Мы намерены и дальше инвестировать в нашу экосистему, в наши сервисы, и вырасти даже в этом году, несмотря на понятные макроэкономические и эпидемиологические обстоятельства. Мы продолжаем искать пути повышения акционерной стоимости, а также ликвидности наших акций. Безусловно, мы будем работать над тем, чтобы нас включили в ключевые рыночные индексы", — сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.