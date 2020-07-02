МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг растут на фоне оптимизма на рынках Азии, а также на оказавшейся лучше прогнозов статистике по безработице в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,86%, до 6210,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,6%, до 5005,81 пункта, немецкий DAX — на 1,86%, до 12489,9 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на то, что биржи АТР закрылись ростом в пределах 3% на новостях вокруг вакцины против COVID-19. Так, согласно совместному заявлению фармкомпаний Pfizer и BioNTech, разработанная ими вакцина против COVID-19 показывает положительные результаты на ранней стадии клинических испытаний.

"Любые новости о разработке вакцины будут иметь только кратковременное влияние на рынки до тех пор, пока она не станет доступной для всего населения", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед (Hussein Sayed).

Поддержку настроениям трейдеров в четверг оказывает также внутренняя статистика. Так, по данным Евростата, безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с уровня апреля в 7,3%, хотя ожидался рост до 7,7%.