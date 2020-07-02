2 июл — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка повышаются в преддверии выхода данных по рабочим местам в США за июнь. Эти данные прольют свет на состояние американского рынка труда после смягчения ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Фьючерсы на S&P 500 rose набрали 0,6%, указывая на возможность подъема при открытии торгов. В среду индекс вырос на 0,5% в свете данных, показавших, что в июне число рабочих мест в частном секторе вне сельского хозяйства выросло на 2,4 млн.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1%, и большинство азиатских рынков завершили день в плюсе.

Признаки восстановления американской экономики подкрепили оптимистичный настрой некоторых инвесторов, надеющихся, что удастся быстро компенсировать вред, нанесенный коронавирусом. Такие надежды в сочетании со слухами о том, что ФРС и власти продолжат передавать крупные суммы рядовым американцам и американским бизнесам, способствуют ралли акций.

"Мне кажется, начинается новый бычий рынок, – заметил Патрик Спенсер, управляющий директор американской инвестиционной фирмы Baird. – Активное налогово-бюджетное и денежно-кредитное стимулирование продолжится, и это поддержит рынок, а свежие экономические данные говорят о начале восстановления".

Как ожидается, в июне были возвращены миллионы потерянных рабочих мест, хотя рост числа случаев коронавируса в нескольких штатах может помешать восстановлению рынку труда. Данные опроса, который выйдут в 12.30 по Гринвичу, были в основном собраны в середине июня, то есть не будут отражать предписанное властями закрытие предприятий и сопутствующие временные увольнения, произошедшие в последние две недели, поскольку часть штатов на юге и западе страны отменили или приостановили планы возобновления экономической деятельности.

"Очевидно, что все следят за изменениями на рынке труда США, – говорит Флориан Хенс, экономист Berenberg Bank. – Американские потребители – самый важный двигатель роста мировой экономики".

Еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице, также ожидающиеся в 12.30 по Гринвичу, возможно, обрисуют более актуальную картину обстановки на рынке труда. В конце марта число еженедельных заявок достигло пика – почти 7 млн, – после чего произошло снижение, но теперь это число стабилизировалось вблизи исторического максимума на уровне 1,5 млн. Это говорит о том, что компании продолжают сокращать рабочие места.

Хотя экономические данные и говорят о возможности восстановления в краткосрочной перспективе, оно, по словам инвесторов, скорее всего, будет медленным и даже прерывистым, ведь компаниям приходиться считаться с новыми и сохраняющимися ограничениями на социальную активность и экономическую деятельность. Даже после смягчения ограничений со стороны властей штатов и местных органов потребители, возможно, и дальше будут избегать ресторанов и развлекательных мероприятий из страха заразиться или опасений насчет лишних трат. Такая тенденция будет тормозить восстановление экономики.

Как отметил Эндрю Хантер, старший экономист по США из Capital Economics, "возникает важный вопрос о том, насколько в ближайшие месяцы вероятно сохранение нынешних темпов восстановления" числа рабочих мест вне сельского хозяйства. "Занятость – ключевой момент в расходах потребителей", – добавил он.

Из-за роста случаев коронавируса в некоторых штатах Apple закрыла 16 магазинов – во Флориде, Миссисипи, Техасе и Юте. Компания планировала к сегодняшнему дню закрыть еще более 30 точек. McDonald's в США также приостановила возобновление обслуживания посетителей в залах.

В Азии Hang Seng вырос на 2,9%, а Shanghai Composite – на 2,1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась со вчерашних 0,682% до 0,674%. В преддверии Дня независимости в США сессия на рынке облигаций закроется в 18.00 по Гринвичу

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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