МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг уверенно растет на фоне позитива в нефти, на зарубежных площадках и укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.59 мск рос на 1,28%, до 2778,23 пункта, долларовый индекс РТС поднимался на 2,62%, до 1244,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 94 копейки — до 70,94 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 79,37 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,86% — до 42,39 доллара за баррель.

Азиатские биржи в четверг закрыли торги ростом на 0,11-2,85%, европейские поднимаются на 0,8-1,78%, фьючерсы на ведущие американские индексы растут на 0,65-0,97%.

"Рынок идет вслед за мировыми биржами, но неуверенность игроков в устойчивости спроса отражается в том, что среди лидеров повышения вновь слабо представлены компании ТЭК, металлургии и добычи", — говорит аналитик Александр Осин из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров роста – бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 4,74%, обыкновенные акции – на 3,19%), депозитарные расписки Petropavlovsk (-4,38%), акции "Магнита" (3,93%), "Мостотреста" (3,41%), ЛСР (2,48%), а также акции "Интер РАО" (2,4%), префы "Ленэнерго" (2,07%) и акции Московской биржи (2,02%).

"Демонстрируя свои традиционные свойства "индексной" бумаги, лучше рынка торгуются обыкновенные акции Сбербанка (+2,61%). Недавние комментарии его главы, Германа Грефа об ожидаемом аналитиками росте курса рубля к концу 2020 года и о том, что банк "с уверенностью" смотрит в будущее и "точно" заплатит "хорошие дивиденды" продолжают поддерживать спрос на данные активы", — отмечает Осин из "Фридом Финанс".

Среди лидеров снижения – бумаги "Центрального телеграфа" (префы падают на 7,19%, обыкновенные акции – на 8,57%), ИСКЧ (-2,79%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,85%), акции "Мосэнерго" (-1,69%), "Аптечной сети 36 и 6" (-0,9%) и акции Polymetal (0,89%).

Торги депозитарными расписками Mail.ru Group стартовали в четверг на Московской бирже. Депозитарные расписки появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня.

Депозитарные расписки к текущему моменту снижаются на 1,3% против цены открытия торгов 1700,2 рубля. Инвесторы совершили 18465 сделок, стоимость акций максимально поднималась до 1792 рубля.

ПРОГНОЗЫ

Осин из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи проторгуется до конца дня в диапазоне 2745-2790 пунктов.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на недельной вершине 2785 пунктов. У индекса РТС аналогичное техническое препятствие расположено немного выше максимума предыдущей сессии и уровня 1250 пунктов. В случае сохранения благоприятного внешнего фона российские фондовые индикаторы уже в ближайшие сессии способны проверить на прочность данные сопротивления", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".