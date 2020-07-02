МОСКВА, 2 июл- ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (GDR) интернет-компании Mail.ru на Лондонской фондовой бирже дорожали на 6% в день начала торгов бумагами на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.11 мск расписки Mail.ru в Лондоне дорожали на 4,9%, до 23,6 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее рост достигал 6%.

В четверг торги депозитарными расписками Mail.ru Group стартовали на Московской бирже. Депозитарные расписки появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня.

Mail.ru Group в начале ноября 2010 года провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем размещения составил 32,93 миллиона обыкновенных акций (более 16%) в форме GDR, цена была установлена на верхней границе диапазона в 27,7 доллара за бумагу, в результате стоимость продаваемого на бирже пакета составила 912,04 миллиона долларов.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.