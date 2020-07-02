МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах    
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июнь) 26,5 42,3
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -17,7% 16,3%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь) 55  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс PMI Китая (июнь) 53,4  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 27,9 45,9
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 28,9 47
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 50,3 50,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 45,8 45,8
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 47,5 47,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 47,3 47,3
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 47,6 47,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 47 47

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 35,9  
  RUB КАМАЗ — СД (выборы председателя СД)    

 

 

 