МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на 1,4-1,6%, а "высокотехнологический" NASDAQ снова обновил исторический рекорд, уже несколько раз побитый в июне, поддерживает рисковые настроения статистика рынка труда страны, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.54 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,65%, до 26160,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,43%, до 3160,5 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимается на 1,4%, до 10297,23 пункта, а минутами ранее он вплотную приближался к рекордно высокой отметке в 10300 пунктов. Показатель 9 июня впервые поднялся выше психологической отметки в 10000 пунктов, 23 июня — поднимался почти до 10222 пунктов.

Статистика рынка труда задирает индексы. Ранее в четверг стало известно, что безработица в стране в июне сократилась сильнее ожиданий — до 11,1% с 13,3% в мае, при прогнозе в 12,3%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на рекордные 4,8 миллиона, а число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, снизилось до 1,427 миллиона.

"Мы видим из отчета, что рынок труда восстанавливается, или по крайней мере восстанавливался в мае и июне", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега Incapital Патрика Лири (Patrick Leary). Эксперт отмечает, что при этом статистика не учитывает возможность "второй волны" заражений коронавирусом, которую сейчас опасаются рынки.

Акции Tesla при этом растут в цене на 7,5% после публикации её отчетности, согласно которой за минувший квартал поставки автомобилей компанией оказались сильнее ожиданий — 90,65 тысячи машин при прогнозе в 72 тысячи — и тем самым обошли на 2,5% соответствующий показатель предшествовавшего квартала.