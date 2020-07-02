МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, а отличие от утренней ситуации — в условиях возобновления оптимизма на финансовых рынках инвесторы не спешат отказываться и от приобретения "надежных" активов, поскольку дополнительной ликвидности, впрыснутой мировыми регуляторами в рамках борьбы с "коронавирусным" кризисом, хватает на всех, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 17.38 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,38%, или на 6,75 доллара, до 1786,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,46%, до 18,302 доллара за унцию.

На мировых фондовых рынках в четверг наблюдается заметный рост: американские — растут более чем на 1% по основным индексам, а европейские — в пределах 3%.

При этом трейдеры продолжают приобретать золото, стоимость которого ранее в течение двух дней поднималась выше психологической отметки в 1800 долларов.

"Вместе с затоплением рынков (ликвидностью — ред.) появляется стимул инвестировать в золото, а не только в рисковые рынки", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер.