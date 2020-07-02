МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг вечером растет, в отличие от дневной ситуации, после выхода статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1244 с 1,125 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 107,53 иены со 107,46 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,23 пункта.

Ранее минтруд США сообщил, что безработица в стране в июне сократилась сильнее ожиданий — до 11,1% с 13,3% в мае, при прогнозе в 12,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона — это самый высокий показатель, который зафиксировало ведомство с тех пор, как начало вести эту статистику в 1939 году. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, снизилось до 1,427 миллиона.

После выхода этих данных и американские фондовые рынки показали рост — более чем на 1% по основным индексам, в том числе индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снова обновил исторический рекорд.

"Похоже, что все по-прежнему движется в верном направлении. Сейчас очень высоки ожидания того, что экономика (США — ред.) восстановится", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).