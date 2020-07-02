МОСКВА, 2 июля /ПРАЙМ/. Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга вырос на 1,7% по индексу Мосбиржи на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых площадок.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 1,66%, до 2788,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1248,28 пункта.

Рынок нефти вечером растет на 1,2%, до 42,53 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы прибавляют 1-2,8%.