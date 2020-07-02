МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг показали рост на 1,3-2,8% на общем рыночном оптимизме, начавшемся ещё накануне на новостях о вакцине от нового коронавируса COVID-19, а выход статистики рынков труда еврозоны и США сегодня укрепил надежды на скорое восстановление глобальной экономики от "коронавирусного гнёта".

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,34%, до 6240,42 пункта, французский CAC 40 — на 2,49%, до 5049,38 пункта, немецкий DAX — на 2,84%, до 12608,46 пункта.

Согласно совместному вчерашнему заявлению фармкомпаний Pfizer и BioNTech, разработанная ими вакцина против COVID-19 демонстрирует положительные результаты на ранней стадии клинических испытаний.

А ранее в четверг статистическое агентство Евростат подсчитало, что безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с апрельских 7,3%, в то время как ожидались 7,7%.

Кроме того, минтруд США сообщил, что в этой стране безработица в июне сократилась сильнее ожиданий — до 11,1% с 13,3% в мае, при прогнозе в 12,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона — это самый высокий показатель, который зафиксировало ведомство с тех пор, как начало вести эту статистику в 1939 году. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, снизилось до 1,427 миллиона.

Пандемия коронавируса остается одним из центральных факторов, влияющих на экономические перспективы. В частности, рынки пытаются оценить риски "второй волны" заражений, которая может сдержать рост экономики и привести к ужесточению ограничительных карантинных мер. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.