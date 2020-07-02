МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом своей стоимости, подешевели лишь расписки "Ленты", а бумаги "Газпром нефти" не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,18%, до 5,16 доллара, "Новатэка" — на 0,75%, до 147,6 доллара, "Лукойла" — на 1,62%, до 76,64 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,48%, до 5,48 доллара, "Газпром нефти" — не изменилась в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 23,4 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,28%, до 26,49 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,99%, до 12,26 доллара, НЛМК — выросли в цене на 1,11%, до 20,12 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,69%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 3,66%, до 11,88 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,49%, до 20,5 доллара.

GDR АФК "Система" выросла в стоимости на 2,53%, до 4,87 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 5,01%, до 13,62 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,81%, до 2,44 доллара.