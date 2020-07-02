МОСКВА, 2 июля — ПРАЙМ. Рынок акций РФ поднялся в четверг на фоне позитивных внешних сигналов. Рост котировок нефти и ощутимое повышение западных фондовых индексов поддержали увеличение стоимости российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 1,66%, до 2788,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1248,28 пункта.

РОСТ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

На российском фондовом рынке в четверг после выходного дня преобладали позитивные тенденции. Основные сигналы пришли с мировых торговых площадок. Так, западноевропейские индексы выросли сегодня на 1,3-2,8% по основным индексам, американские площадки вечером прибавляют в пределах 1%.

Зарубежные инвесторы отыгрывали общий рыночный оптимизм, начавшийся ещё накануне на новостях о вакцине от нового коронавируса COVID-19. Выход макроэкономической статистики еврозоны и США укрепил надежды на скорое восстановление глобальной экономики от "коронавирусного гнёта".

Так, статистическое агентство Евростат подсчитало, что безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с апрельских 7,3%, в то время как ожидались 7,7%.

Кроме того, минтруд США сообщил, что в этой стране безработица в июне сократилась сильнее ожиданий — до 11,1% с 13,3% в мае, при прогнозе в 12,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона (при прогнозах в 3 миллиона) — это самый высокий показатель, который зафиксировало ведомство с тех пор, как начало вести эту статистику в 1939 году.

Рынок нефти также повышался (плюс 1,3%, до 42,6 доллара вечером), создавая позитивный фон для динамики российских акций, на недельных данных о снижении запасов топлива в США. Кроме того, участники торгов отыгрывали статистику о заметном сворачивании в июне буровой деятельности по всему миру.

В лидерах роста котировок в РФ сегодня оказались префы "Россетей" (+6%, "обычка" подорожала на 3,1%), акции "Магнита" (+4,3%), "Русгидро" (+4,2%), Сбербанка (+3,2%), "Мосбиржи" (+2,4%).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (-1,9%), "Фосагро" (-0,6%) "Русала" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Улучшение настроений на мировых площадках подтолкнуло российские фондовые площадки вверх, позволив индексу Мосбиржи не только отыграть потери начала недели, но и превысить уровень 2780 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Отметим, что завтра в ходе сессии ожидается пониженная активность игроков на российском рынке, что будет связано с выходным в США из-за начала празднования в этой стране Дня независимости", — добавил он.

Не исключено, что в конце недели фокус внимания инвесторов может снова сместиться на тревожные факторы, аппетит к риску способен испытать некоторую коррекцию, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи может сформироваться в пределах 2720-2800 пунктов", — заключил он.